The Voice Kids : Anouk et Sadia sont les finalistes de Matthew Irons

Anouk reprend "Always remember us this way" de Lady Gaga - The Voice Kids - Sing-Off - Team Matthew... A seulement 14 ans, Anouk avait fait le buzz lors des Blind Auditions en reprenant "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga. Après une standing ovation, la jeune fille originaire de Wanze avait décidé d'intégrer l'équipe de Matthew. Lors de Battles, elle a été sauvée par son coach après avoir repris un tube de Lewis Capaldi en compagnie d'Ilena et Romane. Anouk a donc dû reprendre la chanson de son Blind lors des "Sing-Off". Son timbre de voix et sa singularité a convaincu son coach de l'emmener en finale.