The Voice Kids : Angelina offre un cadeau au grand gagnant !

Avant d’interpréter leur dernier titre sur la scène de The Voice Kids, Mathis, Anouk et Océna ont eu la surprise de découvrir une vidéo d’Angelina. Celle qui était venue aider Matthew lors du coaching des Battles leur avait réservé une petite surprise ! En effet, dans la vidéo adressée aux trois derniers talents Angelina les a d’abord félicités avant de faire une grande annonce : « j’invite le gagnant à faire ma première partie le 17 mai au cirque royal ». Une nouvelle qui a ravi les trois derniers candidats ! Cela les a encouragés à tout donner pour leurs derniers instants sur scène.

La surprise d'Angelina au gagnant de The Voice Kids - The Voice Kids - La finale - 25/02/2020

La surprise d'Angelina au gagnant de The Voice Kids - The Voice Kids - La finale - 25/02/2020 Avant d’interpréter leur dernier titre sur la scène de The Voice Kids, Mathis, Anouk et Océna ont eu la surprise de découvrir une vidéo d’Angelina. Celle qui était venue aider Matthew lors du coaching des Battles leur avait réservé une petite surprise ! En effet, dans la vidéo adressée aux trois derniers talents Angelina les a d’abord félicités avant de faire une grande annonce : « j’invite le gagnant à faire ma première partie le 17 mai au cirque royal ». Une nouvelle qui a ravi les trois derniers candidats ! Cela les a encouragés à tout donner pour leurs derniers instants sur scène.

Avant d’interpréter leur dernier titre sur la scène de The Voice Kids , Mathis , Anouk et Océana ont eu la surprise de découvrir une vidéo d’ Angelina . Celle qui était venue aider Matthew lors du coaching des Battles leur avait réservé une petite surprise ! En effet, dans la vidéo adressée aux trois derniers talents Angelina les a d’abord félicités avant de faire une grande annonce : " j’invite le gagnant à faire ma première partie le 17 mai au cirque royal ". Une nouvelle qui a ravi les trois derniers candidats ! Cela les a encouragé à tout donner pour leurs derniers instants sur scène.

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.