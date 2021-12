The Voice fête ses 10 ans : pourquoi la saison 9, enregistrée à huis clos, était exceptionnelle ?

Le best of de la saison 9 de The Voice Belgique - The Voice Belgique fête ses 10 ans - 21/12/2021 Après la parenthèse The Voice Kids en 2021, The Voice Belgique revient en 2021 avec un banc de coach 100% belge : BJ Scott, Henri PFR, Typh Barrow et Loïc Nottet, premier talent à devenir coach. En pleine pandémie, cette saison 9 est forcée d’être enregistrée à huis clos. Pour la première fois dans l’histoire cette saison sera enregistrée tout du long sans présence de public physique. La RTBF s’adapte et se dote d’un public virtuel. Exit les câlins entre coachs et talents, les prestations à deux et les chorégraphies qui nécessitent trop de proximité : les règles sanitaires doivent être en vigueur et le fonctionnement de The Voice est un peu bouleversé.