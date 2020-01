The Voice Family : Typh Barrow dévoile son nouvel album "Aloha"

Typh Barrow sort son deuxième album intitulé "Aloha" ce vendredi 17 janvier. Quels en sont les secrets ? Nous vous dévoilons ce que contient le deuxième opus de l'ancienne coach de The Voice Belgique.

Depuis le succès de "Raw", album classé numéro 1 dès sa sortie en janvier 2018 et sacré disque d'or, Typh Barrow n'a cessé de remplir des salles de plus en plus grandes, de coacher les talents de The Voice Belgique lors de la saison 8, mais aussi de travailler sur un deuxième album !

Aloha - Un voyage initiatique hors du temps

Parmi les titres qui composent cet album intitulé "Aloha", nous avons déjà eu la chance d'écouter "Replace" et "Doesn't Really Matter", deux véritables succès en 2019. La chanteuse dévoile d'autres titres dont "Aloha", chanson interprétée avec Gulaan, artiste Kanak et ancien candidat de la version française de The Voice. Nous retrouvons également l'artiste belge dans des sons plus funky comme le single "Colour" et "Damn ! You're Bad" qui évoque l'esprit du cinéma des années 70. Typh propose une diversité musicale dans ce nouvel album.



2 images La pochette du nouvel album de Typh Barrow © Tous droits réservés

Réalisé par François Leboutte (manager, producteur, directeur artistique, et déjà aux commandes de l’album précédent) et l’Anglais Dave Eringa (The Who, Manic Street Preachers, Kylie Minogue, Calogero…), "Aloha" a été construit sur plusieurs continents.

Typh Barrow avait interprété le titre "Replace" sur la scène de The Voice Belgique

Typh Barrow chante 'Replace' avec ses Talents - The Voice Belgique - 09/04/2019 L'équipe de Typh Barrow était au grand complet sur la scène de The Voice pour partager un moment privilégié avec leur coach.

