The Voice Family : Typh Barrow dévoile l’incroyable clip de son single 'Aloha'

Pour la première fois, Typh Barrow et Gulaan chanteront ce duo sur la scène des DMA ce mercredi 19 février en direct sur La Deux et Auvio. Une prestation exceptionnelle qui risque de marquer les esprits lors de cette 5ème édition de la cérémonie récompensant les artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Typh Barrow feat. Gulaan - Aloha [Official Music Video] - The Voice Belgique - 17/02/2020

Typh Barrow feat. Gulaan - Aloha [Official Music Video] - The Voice Belgique - 17/02/2020 Typh Barrow feat. Gulaan - Aloha ???? Découvrez ici l'album : https://fanlink.to/aloha-album www.typhbarrow.com www.facebook.com/typhbarrow

Le 17 janvier dernier, Typh Barrow sortait son deuxième opus intitulé " Aloha ". Après les tubes "Replace" et "Doesn’t really matter", la chanteuse belge a décidé de sortir le duo "Aloha"avec Gulaan , artiste kanak et ancien candidat de la version française de The Voice. Pour le clip de cette chanson, l’ancienne coach s’est rendue en Nouvelle-Calédonie, sur les terres de Gulaan. Des paysages à couper le souffle et des moments d’émotions remplissent ce clip.

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.