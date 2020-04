The Voice Family : Pierre Lizée (saison 5) dévoile un nouveau single

Ce nouveau titre a été produit par Grégoire Gertsmans, du duo Lord and Hardy. "I'm sorry" est une sorte de Mea Culpa, une manière de dire que l'erreur est humaine.

Depuis la demi-finale de la saison 5 de The Voice Belgique , de l'eau a coulé sous les ponts pour Pierre Lizée . Après avoir sorti un premier single électro intitulé "Chemical Love", et une version acoustique avec les Cats on Trees -ses coachs durant l'aventure The Voice, l'ancien talent est de retour avec un nouveau single : " I'm sorry ".

Pierre Lizée , ancien candidat de la saison 5 de The Voice Belgique a dévoilé son single " I'm sorry ". Fruit d'un travail mené à travers différentes directions : entre pop, rock et électro.

