The Voice Family : Loïc Nottet donne de ses nouvelles après son accident

Il y a quelques semaines, Loïc Nottet enfermait les animateurs dans le cube de Viva For Life . Il était loin de se douter de ce qui allait lui arriver durant les vacances de Noël. Dans un post Facebook publié ce dimanche 5 janvier, Loïc explique qu'il a été victime d'une chute alors qu'il était en train de skier. Le chanteur et danseur avoue : "..dans un premier temps je n’y ai vu que les conséquences négatives : de grosses échéances professionnelles qui tombaient immédiatement à l’eau, une opération chirurgicale qui a toujours fait l’objet d’une phobie chez moi à prévoir, un cadre de vie à adapter le temps de recouvrer l’usage de mon bras ...".

