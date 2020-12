The Voice Family : Le Manou et Alice Spa dévoilent leurs nouveaux titres

En attendant la diffusion de la neuvième saison de The Voice Belgique, nous vous donnons des nouvelles d'anciens talents. Après avoir marqué l'aventure de leurs voix, Le Manou et Alice Spa dévoilent, toutes les deux, un second EP.

"J’avais besoin de changement, de me reconnecter à mes propres envies, m’exprimer différemment et de manière plus intime encore". Après avoir participé à la première saison de The Voice Belgique, Alice Spa avait retenté sa chance lors de la saison 8. La jeune femme avait atteint les lives, dans l'équipe de Slimane. Depuis, elle poursuit son aventure musicale en dehors de The Voice.

À désormais 26 ans, elle est aujourd’hui de retour avec "Elan", un second EP, qui signe son évolution mais surtout une volonté de s’élancer vers de nouveaux horizons, avec des sons toujours teintés de textes intimistes et résolument pop. Ce nouvel élan s’illustre aussi désormais dans la collaboration avec la productrice et chanteuse Le Manou (alias Manou Maerten, ancienne candidate de la saison 2) qui a créé l'univers sonore de cet opus.

Il y a quelques semaines, Alice Spa a dévoilé 'Tes mots d'amour', premier extrait de son EP. Une chanson nostalgique sur le crépuscule d'une relation dont le clip a été tourné à la Mer du Nord et réalisé par Carol Van Hemelrijck