The Voice Family : l'incroyable projet de Nicholas Brynin

OMG! BEST XMAS SONG EVER! *THE TERMINAL*EMELINE TOUT COURT*VALERY GRANSON - 13/12/2019 HAPPY (?) HOLIDAYS HOHOHO Midnight Mastermind - Bass/Vocals Emeline Tout Court - Accordion/Vocals Nicolas D'avell - Keys/Recording/Mix/Master Hadrien Pierson - Percussions/Videoclip/Edit Valery Granson - Acoustic Guitar/Electric Guitar /Verse 1/ Noël va briller cette année Nous on va vriller, c’est taré la masse de stress que l’on va subir seulement pour dégager des jours gris de la joie On le sais déja qu’on va grailler en une soirée le PIB de l’Erythrée à s’en défoncer l’estomac Mais ça va, c’est pas pour une fois ! Noël va briller cette année On ne sait plus quoi inventer pour ne pas tous être déprimés par la grisaille et par le froid P’tètre que si on s’achète à tous des supers cadeaux kitschs qui cassent Il t’a coûté combien celui là? On aura moins envie de crever congelé sous une couche de verglas /Chorus/ I feel so happy Christmas in my head But I got no money Might go back to bed /Verse 2/ Noël va briller cette année Et moi je taperais bien les humains tapés qui ont oublié l’étable et l’accueil des exilés Noël je voudrais l’exécrer Mais je n’ai pas une seule solution sencée pour calmer la dépression Alors j’allume des bougies, Noël va brûler cette année /Chorus/ I feel so happy Christmas in my head But I got no money Might go back to bed /Final/ Everlasting gaze Must engage Lookin you through the cage Horrifying the memory in my brain like a glaze Another phase Living in a puzzled maze Between intertwined space Back into trouble The kids are greedy seing double Pedal to the metal like a young rebel A grin like the devil Waiting for Santa Claus Workin' my bars Lookin at you with stars in my eyes Close to the chimney, someone's coming I'm takin a pause Checking his flaws Surprising the motherfuck I'm Jaws The cause, destroying like Mr.Oz The force will come across