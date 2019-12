The Voice Family : Jonathan Krego fait un carton avec sa reprise d'Aya Nakamura

Aya Nakamura figure parmi les artistes qui comptabilise le plus de vues sur YouTube avec le titre " Djadja " . La vidéo publiée par Jonathan a déjà été vue plus de 230.000 fois et likée par près de 14.000 twittos. Il reste à savoir si la chanteuse réagira !

© 2019 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.