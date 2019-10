The Voice family : des nouvelles des anciens Talents

Alors que les enregistrements des Blinds auditions de The Voice Kids sont sur le point de commencer, penchons-nous sur l’actualité des Talents qui ont marqué les saisons précédentes…

IMAINA envoûtante sur "I’m Yours"

Talent emblématique de la saison 7, volée par BJ Scott aux Duels, Fabiola Legrain porte à présent le nom de scène IMAINA. Mot qui provient des Quechuas, peuple d’Amérique Latine, et signifie "comment". Plus envoûtante et sensuelle que jamais, la jeune artiste vient de lancer son premier morceau : "I’m Yours". Le titre qui plaît déjà beaucoup à sa communauté s’accompagne d’un clip tourné en France imaginé par la chanteuse. Découvrez-le ci-dessous.

Retrouvez IMAINA sur Instagram – Facebook – Youtube

Le tout premier single de Thomas Alfra

Revenons à la dernière saison de The Voice Belgique, dans l’équipe de Typh Barrow… Thomas Alfra vient de lancer un premier single en français qui sent bon les vacances. Un titre délicieusement pop intitulé "Top Less".

Le Talent avait marqué la saison 8 avec son brin de folie, notamment sur ses reprises de "J’aime regarder les filles", "La Banane" ou encore "Copines" d’Aya Nakamoura. Un univers décalé qu’on prend plaisir à retrouver. Découvrez "Top Less" sans tarder.

Retrouvez Thomas Alfra sur Instagram – Facebook – Youtube

Malika dévoile ses paradoxes

Souvenez-vous, la saison 8 vous a aussi permis de découvrir la lumineuse Malika. Celle qui avait séduit Slimane en quelques secondes a sorti, fin août, un single aux accents suaves, "Paradoja", qui signifie paradoxe en espagnol.

Dans son clip, elle y dévoile un autre de ses talents, la danse. La chanteuse invite d’ailleurs sa communauté à rejoindre le #paradojachallenge qui consiste à exprimer ses contradictions en chantant, dansant…

Retrouvez Malika sur Instagram - Youtube