The Voice Family : Blanche dévoile un clip surprise

Après sa participation à la cinquième saison de The Voice Belgique , Blanche avait représenté la Belgique lors du Concours Eurovision de la chanson en 2017. Arrivée en 4ème position avec la chanson " City Lights ", elle s'était fait remarquée par la scène internationale. L'année suivante, la jeune chanteuse avait remporté deux Décibels Music Awards dans les catégories "Révélation" et "Pop" et deux MIA's dans les catégorie "Révélation" et "Hit de l'année", lors de la cérémonie organisée par la VRT. Egalement récompensée au niveau européen, Blanche a reçu un prix lors de la cérémonie des European Border Breakers Award (EBBA) aux Pays-Bas. Après la sortie de son premier album, dont sont issus les tubes "Wrong Turn" et "Moment", la chanteuse a été également invitée à performer lors des 18 ans de la princesse Elisabeth au Palais Royal , le 25 octobre dernier.

Ce jeudi 13 février, l'ex candidate de The Voice Belgique et du Concours Eurovision de la Chanson a dévoilé un single surprise intitulé "Empire".

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.