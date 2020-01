The Voice Family : Antoine Delie fait sensation à The Voice en France

Antoine Decocq, alias Antoine Delie, dans la saison 4 de "The Voice" sur la RTBF - 20/01/2020 Candidat lors de la saison 4 de The Voice Belgique, Antoine Decocq, qui se fait désormais appeler Antoine Delie, a tenté sa chance à "The Voice : la plus belle voix" sur TF1. Et il a séduit le public et les coachs Pascal Obispo, Marc Lavoine, Amel Bent ou Lara Fabian. Lors de la saison 3 de The Voice Belgique, Antoine Decocq avait auditionné lors des Blind Auditions, caché derrière un drap. Malheureusement, le candidat n'avait pas convaincu les coachs. Cela n'a pas découragé le jeune chanteur puisqu'il avait retenté sa chance lors de la saison 4 où il avait intégré l'équipe de Chimène Badi. Jusqu'au live 4, aux portes de la demi-finale, Antoine avait éblouit le public avec sa voix androgyne.