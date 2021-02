The Voice Family : Antoine Delie dévoile son premier single "Dis moi"

Ancien talent de la saison 4 de The Voice Belgique et finaliste de la dernière saison de la version française du programme a dévoilé son single "Dis moi" ce vendredi 29 janvier.

Talent remarqué lors de la saison 4 de The Voice Belgique dans l’équipe de Chimène Badi, Antoine Delie a fait sensation lors de la dernière saison de la version française du programme. En effet, le candidat est arrivé en finale de The Voice : la plus belle voix après une reprise remarquée en piano voix de "La Pluie" de Stromae et Orelsan.

Après l’expérience de The Voice Belgique, le jeune homme se destine à devenir instituteur primaire. Il réalise un stage de fin d’études en Bolivie, un voyage qu’il vit comme une "renaissance". Il explique : "C’est fou mais je ne peux pas vraiment expliquer ce qu’il s’est passé. J’étais loin… de chez moi, du regard des autres, j’ai découvert des gens beaucoup plus heureux avec beaucoup moins de raisons de l’être. Je suis resté 5 semaines en Bolivie, ce qui en soit n’est pas long. Mais j’ai pris conscience qu’une vie peut changer en quelques jours ou même en un instant. Alors, comme un papillon qui sort de sa chrysalide, je me suis senti libre et j’ai pris mon envol. Lorsque je suis revenu de ce voyage, ma mère m’a dit : Antoine, tu n’es plus le même. Et je lui ai répondu : si ! Justement. Maintenant je suis moi ! ".

En rentrant de son voyage, Antoine s’assume en tant qu’artiste en dévoilant des covers ciselées sur les réseaux sociaux. C’est grâce à ces reprises qu’il est repéré en 2019 par des chasseurs de talents qui lui ouvrent les portes de The Voice France. Atteignant la finale dans l’équipe de Marc Lavoine, le candidat fait l’unanimité et l’artiste est ovationné à chacune de ses performances. Plébiscité par un public français qui ne lui était pas acquis d’avance, cette place en finale, même si elle n’est pas victorieuse, offre à Antoine une saveur particulière : celle d’exister et d’être reconnu pour ce qu’il est… vraiment !

Antoine s’affirme définitivement en tant qu’artiste en dévoilant son premier single, " Dis moi " ce vendredi 29 janvier : Un titre pop, pétillant, coloré déjà disponible sur toutes les plateformes. Ce single est le premier extrait de l’album "Peter Pan" qui paraîtra au printemps 2021.