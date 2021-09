The Voice Family : Antoine Delie, Charles et Lubiana en concert sur la Grand-Place de Bruxelles © Tous droits réservés

Ce vendredi 24 septembre, "Rendez-vous Grand-Place" vous donne rendez-vous dès 20h20 sur La Une et Auvio. De nombreux talents seront au rendez-vous pour célébrer les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi eux, d’anciens talents de The Voice Belgique se produiront sur la scène de la plus belle place du monde pour cette soirée placée sous le signe de la solidarité.

Ce vendredi 24 septembre, c’est sur la Grand-Place de Bruxelles que la RTBF et la ville de Bruxelles vous invitent à fêter les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles en compagnie de nombreux artistes pour un concert inédit. Toujours orchestrée par Maureen Louys et Walid, l’émission “Rendez-vous Grand-Place" mettra une nouvelle fois à l’honneur des artistes francophones incontournables dans une ambiance festive retransmise en direct dès 20h20 sur La Une et Auvio. Cette édition anniversaire se veut exceptionnelle car elle sera dédiée entièrement aux citoyens victimes des inondations du mois de juillet dernier, mais aussi pour toutes celles et ceux qui font preuve d’une extraordinaire solidarité depuis plusieurs mois.

Antoine Delie, Charles et Lubiana se donnent rendez-vous sur la Grand-Place

Parmi les artistes, trois anciens talents de The Voice Belgique ont tenu à être présents pour cette soirée solidaire. Représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est tout naturellement qu’ils ont accepté l’invitation de la RTBF et de la ville de Bruxelles. Lubiana (saison 1), qui vient de dévoiler son album "Beloved" présentera un de ses nouveaux singles sur la Grand-Place. Antoine Delie (saison 4), mais aussi ancien finaliste de The Voice : la plus belle voix sur TF1 interprétera également son tube "Peter Pan" ce vendredi soir. Charles, gagnante de la saison 8 de The Voice Belgique, foulera également la scène de "Rendez-vous Grand-Place" pour la deuxième fois. Ils ne seront pas seuls car Clara Luciana, Eddy de Pretto, Barbara Pravi, Cali et Aldebert seront présents à leurs côtés pour cette soirée événement. La Fédération Wallonie-Bruxelles sera aussi représentée grâce à des artistes comme Delta, Mustii, Saule, Doria D, et Noé Preszow.

Ne ratez pas ce "Rendez-vous Grand-Place" ce vendredi 24 septembre dès 20h20 en direct sur La Une et Auvio. Si vous souhaitez faire partie du public de cette soirée, obtenez plus d’informations en cliquant ici.