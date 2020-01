The Voice Family : Antoine Decocq tente sa chance à The Voice France

Antoine n'est pas le premier talent de The Voice Belgique a participer à la version française du concours. L'année passée, Théophile , gagnant de la saison 6 de The Voice Belgique et Anne-Sophie Terschan , candidate de la deuxième saison avaient auditionné derrière les quatre fauteuils rouges de TF1.

Sur sa page Facebook , Antoine a annoncé qu'il participait aux auditions à l'aveugle de la version française de The Voice . Son audition sera diffusée ce samedi 18 janvier sur TF1. Quel coach se retournera ? Pascal Obispo , Marc Lavoine , Amel Bent ou Lara Fabian ? Réponse ce samedi soir sur la chaîne française. Nous lui souhaitons, d'ores et déjà, bonne chance !

Candidat lors de la saison 4 de The Voice Belgique, Antoine Decocq, qui se fait désormais appeler Antoine Delie, tente sa chance à "The Voice : la plus belle voix" sur TF1.

