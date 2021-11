The Voice : dans son nouveau projet, Charlotte Moors (saison 1) devient ALEXiE et s’engage contre la violence faite aux femmes !

Le public l’a connue sous le nom de Charlotte Moors lors de la première saison de The Voice Belgique, ALEXiE dévoile un nouveau titre engagé ce jeudi 25 novembre. L’ancienne candidate de l’équipe de Mosimann s’est associée à six autres chanteuses belges pour une chanson écrite et composée à l’occasion de la journée internationale contre la violence faite aux femmes.

Ce 25 novembre, c’est la journée internationale contre la violence faite aux Femmes. Pour cette occasion, ALEXiE (que le public de The Voice Belgique a découvert sous le nom de Charlotte Moors de la première saison de l’émission), a eu l’idée de composer et écrire un titre. La jeune artiste a créé le titre "Les Filles" qui tente de sublimer le combat gracieux de la femme actuelle et la libération de sa parole.



Pour interpréter cette chanson, ALEXiE a fait appel à six femmes de la scène pop et jazz belge. Elia Rose, Tess Le Govic, Marylène Corro, Chrystel Wautier, Christine Boisnier et Barbara Wiernik interprètent cette chanson en compagnie d’ALEXiE. avec douceur et conviction.

Dévoilé ce 25 novembre, le titre est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. Quant au clip, il sortira le 28 mars prochain à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme et mettre à l’honneur une réalisatrice émergente.

Pour lutter contre la violence faite aux femmes, ALEXiE s’est engagée à attribuer 10% des droits de la chanson à l’ASBL Femmes de Droit.