The Voice : comment réserver vos places pour assister aux K.O ?

Vous pouvez trouver le "Covid Safe ticket" sous forme de QR code, via l’application "CovidSafeBe" ou via le site https://www.masante.belgique.be/#/

Envie de vivre l’expérience des K.O ? Rendez-vous ce lundi 29 novembre dès 20h sur rtbf.be/ticket et réservez vos places pour faire partie du public lors de l’enregistrement de votre choix. Attention : un "Covid Safe Ticket", une pièce d’identité, et le port du masque seront obligatoires pour accéder au studio.

Les tournages des K.O se dérouleront les 11 et 12 décembre prochains. Le studio 40 de Média Rives accueillera à nouveau, Typh Barrow , BJ Scott , Black M et Christophe Willem , leurs Talents, mais aussi Fanny Jandrain qui assure la présentation de l’émission durant le congé de maternité de Maureen Louys .

Les tournages de la saison 10 de The Voice Belgique ont commencé ! En novembre dernier, les quatre coachs ont constitué leurs équipes lors des enregistrements des Blind Auditions . En attendant la diffusion sur La Une , The Voice Belgique vous propose d’assister à sa toute nouvelle épreuve : les K.O . Cette épreuve remplace la traditionnelle épreuve des duels mais permettra aux talents de se qualifier pour les lives.

Pour cette dixième saison exceptionnelle, The Voice Belgique accueille une nouvelle épreuve : les K.O ! Cette épreuve permettra aux talents de se qualifier pour les grands lives en direct. Typh Barrow, Black M, BJ Scott et Christophe Willem devront choisir les 6 talents qui défendront les couleurs de leur équipe lors des émissions en direct. Vous souhaitez assister aux enregistrements des K.O ? Nous vous expliquons comment faire !

