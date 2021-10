The Voice : Céline Strappazon (saison 4) dévoile son projet dans un duo aux accents country !

Après avoir atteint les quarts de finale en 2015 dans l’équipe de BJ Scott, l’ancienne candidate de The Voice qu’on appelle désormais Say-Linn a continué à se produire lors de nombreux événements country et a sorti un premier EP en 2019. En 2020, la chanteuse décide de s’associer à Jordan Dupont pour former un duo vocal "Dawn". Ce chanteur n’est autre que le leader du groupe de covers de QUEEN "Pilgrims". Ensemble, les deux artistes dévoilent leur premier single intitulé "Heading For A New Life ". Un titre entraînant qui traite de la volonté des artistes à aller de l’avant et à prendre un nouveau départ. Ce sujet est particulièrement actuel et délivre un message optimiste !