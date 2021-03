The Voice Belgique : votez pour le talent que vous souhaitez voir en Live Session !

Lors de chaque Live, parmi les Talents sélectionnés, vous avez l'occasion de voter pour votre candidat préféré dont la prestation vous a marquée. Celui qui récoltera le plus de votes rechantera la chanson de sa prestation, le lendemain du live, en session live acoustique sur les réseaux sociaux de The Voice Belgique . Vous avez jusqu'à la fin du live pour voter pour votre Talent préféré.

