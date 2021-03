Slimane et Océana lors de la finale de The Voice Kids © Ingrid Otto

Coach actuel de la version française sur TF1, Vianney sera sur le plateau de la demi-finale de The Voice Belgique . Le chanteur qui comptabilise plusieurs grands succès dont "Pas là" et "Beau papa", viendra interpréter un de ces titres sur la scène des lives en compagnie de plusieurs talents qui espèrent accéder à la grande finale.

Après avoir marqué trois saisons de The Voice Belgique dont une de The Voice Kids en tant que coachs, Vitaa et Slimane seront de retour lors de la demi-finale. Les deux comparses ayant rencontré un succès commercial avec leur album commun " VersuS " reviendront sur la scène de The Voice afin de chanter en compagnie des demi-finales de cette saison 9. Les deux anciens coachs en profiteront pour interpréter un de leurs derniers tubes.

La demi-finale de la neuvième saison de The Voice Belgique se déroulera ce mardi 6 avril dès 20h30 en direct sur La Une et Auvio. Pour l’occasion, Vitaa et Slimane, Vianney et Océana viendront soutenir les huit talents restants.

The Voice Belgique : Vitaa, Slimane, Vianney et Océana sont les invités de la demi-finale ! © BELGA / INGRID OTTO

