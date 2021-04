The Voice Belgique : Vianney chante son dernier single "Pour de vrai"

Vianney chante "Pour de vrai" - The Voice Belgique - Saison 9 - La demi-finale - 06/04/2021 Ce mardi 6 avril, la demi-finale de The Voice Belgique accueillait de nombreux artistes. Parmi eux : Amel Bent, Hatik, Océana et Vianney. Ce dernier est venu soutenir les talents et a notamment chanté "N'attendons pas" en compagnie d'Alice (Team Typh Barrow) et Joséphine (Team Loïc Nottet). Le coach de la version française de The Voice a aussi présenté son dernier titre intitulé "Pour de vrai" sur la scène de la demi-finale. Il s'agit du troisième single de l’album "N’attendons pas" qui est déjà disque d’or alors qu’il n’est sorti qu’en Octobre dernier. Vianney sera en concert à Forest National le 3 mars 2022 et à l’Ancienne Belgique le 15 décembre 2022.