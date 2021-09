The Voice Belgique : une remplaçante de choix pour Maureen Louys

Maureen Louys a quelque chose à vous dire ! - The Voice Belgique - 24/09/2021 Avec "Rendez-vous Grand-Place" ce vendredi 24 septembre, Maureen animait son dernier prime avant son congé de maternité. A la sortie de scène, l'animatrice a tenu a adresser un petit message aux téléspectateurs et à tous ceux qui la suivent depuis de nombreuses années.

C’est en toute confiance que Maureen Louys laisse sa place à Fanny Jandrain pour les deux premières épreuves de l’aventure. L'animatrice phare de The Voice sera de retour dès le début des Lives pour continuer à vivre, avec le public et les coachs, des performances musicales intenses et sacrer le 10e gagnant de l’aventure The Voice Belgique . Fanny est également heureuse de remplacer Maureen afin qu'elle occupe un autre rôle qu'elle connait bien : "Je suis ravie de remplacer Maureen pendant qu’elle profitera des premiers instants de son rôle de maman " .

Fanny sera au top, j’en suis certaine ! Avec ses filles, elle suit le programme depuis ses débuts ! C’est une fan assidue ! Les enregistrements vont me manquer bien sûr, mais ce qui m’attend est magique ! Et puis je reviens très vite pour les Lives. Cette saison 10 et mon bébé, c’est une très belle année !

Les tournages de la 10e saison de The Voice Belgique débuteront dans quelques semaines. C’est également à cette période que Maureen Louys , qui anime l’émission depuis le tout début, mettra au monde son premier bébé. Pour lui permettre de vivre cette nouvelle aventure le plus sereinement possible et entourée de ses proches, Maureen confiera les futurs talents sélectionnés à une autre animatrice experte en divertissement et qui a déjà eu l’occasion de la remplacer : Fanny Jandrain .

