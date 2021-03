The Voice Belgique : Typh Barrow dévoile son nouveau single "Damn ! You’re bad"

Quelques heures avant le troisième live de The Voice Belgique, la coach Typh Barrow a dévoilé son nouveau single intitulé "Damn ! You’re bad" sur sa chaîne YouTube et sur les plateformes de Streaming.

"Damn ! You’re Bad" est le nouvel extrait du deuxième album de Typh Barrow intitulé "Aloha". Cet album comporte déjà plusieurs tubes dont "Replace", "Doesn’t really matter" et "Colour". La désormais iconique coach de The Voice Belgique dévoile ce tout nouveau titre en ce lendemain d’équinoxe de printemps. Sur fond de piano rhodes, de chœurs et de guitare électrique, Typh convoque la soul des années 70 pour nous offrir le rageur et très cinématographique "Damn ! You’re Bad", à la rythmique et au refrain catchy. Pour accompagner ce nouveau son, la chanteuse a également dévoilé un clip en version live-studio, enregistré au moment où les mesures sanitaires le permettaient.