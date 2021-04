The Voice Belgique : suite à son élimination, le papa de Lou publie un message émouvant

Lou B chante "Il est cinq heure, Paris s'éveille" de Jacques Dutronc - The Voice Belgique - Saison... Après avoir livré des prestations remarquables durant les premières épreuves de The Voice Belgique, Lou a décidé de surprendre son coach avec un choix de chanson très surprenant. En effet, le candidat de changer de registre, et relève le défi de se séparer de son piano...le temps d'une chanson ! Lors de ce troisième live, Lou a décidé de reprendre un monument de la chanson française : "Il est cinq heures, Paris s’éveille" de Jacques Dutronc. Sorti en 1968, ce titre a été vendu à plus de 100.000 exemplaires. Ecrites en partie par l’interprète de la chanson, les paroles sont inspirées de la chanson "Tableau de Paris à cinq heures du matin" écrite en 1802 par Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers. Avec ce choix, Lou donnera-t-il toujours des frissons à son coach et sera-t-il toujours autant plébiscité par le public ?