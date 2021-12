The Voice Belgique : Standing ovation pour Henri qui expose "toutes ses failles" sur un titre de Lewis Capaldi

Dès les premières notes, Christophe Willem se retourne. Typh Barrow le suit, mais a été bloquée par le nouveau coach. Il s’agit du premier "blocked" de la saison ! Black M et BJ Scott utilisent également leurs buzzers. Standing ovation pour le jeune candidat qui voit son rêve se réaliser ! Christophe commence : "Je n’ai même pas besoin d’explications sur ta vie, j’entends toutes tes expériences, toutes tes failles, et tout ce qui fait que tu es debout sur cette scène". BJ Scott , quant à elle, se voit déjà travailler avec ce talent. La coach emblématique de The Voice Belgique voit juste car Henri décide d’intégrer son équipe. En route pour les K.O dans l’équipe de BJ Scott !

Lors de son audition derrière les fauteuils des coachs, Henri eprend "Bruises" de Lewis Capaldi. Dès les premières notes, Christophe Willem se retourne. Typh Barrow le suit, mais a été bloquée par le nouveau coach. Il s’agit du premier "blocked" de la saison ! Black M et BJ Scott utilisent également leurs buzzers. Standing ovation pour le jeune candidat qui voit son rêve se réaliser ! Christophe commence : "Je n’ai même pas besoin d’explications sur ta vie, j’entends toutes tes expériences, toutes tes failles, et tout ce qui fait que tu es debout sur cette scène". BJ Scott, quant à elle, se voit déjà travailler avec ce talent. La coach emblématique de The Voice Belgique voit juste car Henri décide d’intégrer son équipe. En route pour les K.O dans l’équipe de BJ Scott !

Henri chante "Bruises" de Lewis Capaldi - The Voice Belgique - Saison 10 - Les Blind Auditions -... Lors de son audition derrière les fauteuils des coachs, Henri eprend "Bruises" de Lewis Capaldi. Dès les premières notes, Christophe Willem se retourne. Typh Barrow le suit, mais a été bloquée par le nouveau coach. Il s’agit du premier "blocked" de la saison ! Black M et BJ Scott utilisent également leurs buzzers. Standing ovation pour le jeune candidat qui voit son rêve se réaliser ! Christophe commence : "Je n’ai même pas besoin d’explications sur ta vie, j’entends toutes tes expériences, toutes tes failles, et tout ce qui fait que tu es debout sur cette scène". BJ Scott, quant à elle, se voit déjà travailler avec ce talent. La coach emblématique de The Voice Belgique voit juste car Henri décide d’intégrer son équipe. En route pour les K.O dans l’équipe de BJ Scott !

Henri a 18 ans et vit à Uccle. Sportif, il jongle entre ses passions pour le CrossFit, les jeux vidéo mais aussi le piano et le chant. Après beaucoup de travail sur son rythme, il a décidé de s’inscrire aux castings de The Voice Belgique afin de ressentir les émotions que provoquent les Blind Auditions mais aussi afin d’acquérir une petite notoriété dans le monde de la musique. Lors de son audition derrière les fauteuils des coachs, il reprend "Bruises" de Lewis Capaldi .

Durant la première soirée des Blind Auditions de The Voice Belgique saison 10, diffusée ce mardi 28 décembre sur La Une et Auvio, Henri chante "Bruises" de Lewis Capaldi.

© 2021 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.