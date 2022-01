The Voice Belgique : Sophie touche les coachs avec une chanson… autrichienne !

Sophie chante "Amoi seg' ma uns wieder" de Andreas Gabalier - The Voice Belgique - Saison 10 - Les... La chanson que Sophie interprète lors de son Blind, parle de la perte d'un être cher. Elle l'a choisie car l'histoire lui parle. BJ Scott est touchée par son interprétation et décide de se retourner, c'est la seule. C'est la première fois qu'un candidat chante en allemand sur la scène de The Voice Belgique et BJ Scott l'en félicite ! "Il faut oser et c'était très fin" déclare la coach qui estime cette audition très réussie. Direction les K.O pour Sophie et sa nouvelle coach !