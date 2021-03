The Voice Belgique : Slimane fait une apparition surprise et nous donne une très bonne nouvelle !

Slimane fait une apparition surprise dans The Voice Belgique - The Voice Belgique - Saison 9 - Live... Lors de ce troisième live, Sonita (Team Henri PFR) reprenait "Avant toi" un des plus grands succès de Slimane et Vitaa, ex-coachs de The Voice Belgique. A la fin de sa prestation, Slimane a fait une apparition surprise en duplex. Le chanteur tenait à remercier la candidate pour sa formidable reprise de son titre. Il a également tenu à informer le public de The Voice qu’il sera présent, en compagnie de sa comparse Vitaa lors de la demi-finale de The Voice qui sera retransmise en direct le mardi 6 avril sur La Une et Auvio. Le binôme viendra interpréter un de leurs nouveaux titres issus de leur album à succès "VersuS". Les deux anciens coachs de The Voice Belgique et The Voice Kids reviendront sur la scène de l’émission pour chanter en compagnie des talents.