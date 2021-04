The Voice Belgique : Slimane et Vitaa, obligés d’annuler leur venue à la demi-finale

Slimane et Vitaa devaient être présents lors de la demi-finale de la neuvième saison de The Voice Belgique ce mardi 6 avril. Malheureusement, les deux anciens coachs doivent annuler leur venue. Dans une story sur Instagram, Slimane a expliqué les raisons de cette annulation.

Les deux comparses Slimane et Vitaa devaient être présents lors de la demi-finale de The Voice Belgique ce mardi 6 avril en direct sur La Une. En plus de présenter un de leurs nouveaux singles, les deux anciens coachs de The Voice devaient chanter en compagnie des talents. En raison des mesures sanitaires, les deux chanteurs de "C’est de l’or" ont dû annuler leur présence.

Dans une story sur Instagram, Slimane s’est exprimé à propos de cette annulation : "J’avais plusieurs engagements que je ne vais pas pouvoir tenir […] notre venue sur The Voice Belgique […] A cause des mesures sanitaires qui ont été prises, je ne vais pas pouvoir être là. Je suis vraiment désolé. The Voice Belgique, ce n’est que partie remise ! Je vous aime très fort". Malgré tout, on espère revoir Slimane et Vitaa très bientôt ! Vianney, Amel Bent, Hatik et Océana seront bien présents lors du live de ce mardi 6 avril.