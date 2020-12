The Voice Belgique se mobilise pour Viva For Life

Quand The Voice se mobilise pour Viva For Life © Martin Godfroid

Ce 17 décembre, la 8e édition de Viva for Life débutera à au pied de la Tour Reyers à Bruxelles. Plusieurs membres de la grande famille The Voice Belgique se mobilisent afin de récolter un maximum de dons pour financer les associations qui luttent quotidiennement contre la pauvreté des enfants.

2020, tous solidaires !

Depuis 2013, l’opération Viva for Life est marquée d’une grande croix dans le calendrier de nombreux citoyens. Quelques jours avant noël, du 17 au 23 décembre, c’est une formidable chaine de solidarité qui se déploie pour soutenir l’opération et venir en aide aux enfants qui vivent dans la précarité en Belgique. Une fois n'est pas coutume, coachs et anciens talents de The Voice Belgique soutiennent l'opération via plusieurs actions.

Typh Barrow et BJ Scott dans 'Le Grand Show des Associés'

BJ Scott et Typh Barrow dans 'Le Grand Show des Associés' © Martin Godfroid Ce mardi 15 décembre sur La Une, Typh Barrow et BJ Scott affronteront d'autres personnalités de la RTBF dans "Le Grand Show des Associés". Viva For Life. Les coachs de la neuvième saison de The Voice Belgique répondront aux questions de culture générale de Sara de Paduwa dans le but d'obtenir un maximum de gains au profit de l'opération de solidarité.

Coachs et anciens talents donneront de la voix pour Viva For Life

C’est au pied de la Tour Reyers, en mode confiné, que Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver s’enfermeront dans le studio de verre pour 6 jours et 6 nuits. Si les trois animateurs devront rester confinés dans le studio, ils ne seront pas seuls pour autant ! Les anciens talents et coachs de The Voice viendront les soutenir et leur offrir un moment musical unique sur la terrasse spécialement aménagée à côté du studio. Parmi eux, nous retrouverons Joane (alias Adrien Binon, saison 7), Océana et les autres finalistes de The Voice Kids , Mosimann, Pierre Lizée (saison 5), Lubiana (saison 1) et Maéva (saison 5).

Le programme des artistes à Viva For Life

Le 17/12 : Les finalistes de THE VOICE KIDS

: Les finalistes de THE VOICE KIDS Le 18/12 : ALLIEL, ANTOINE ARMEDAN, NOE PRESZOW, PATRICK BRUEL

ALLIEL, ANTOINE ARMEDAN, NOE PRESZOW, PATRICK BRUEL Le 19/12 : JOANE, LES FRANGINES, TIBZ, PASCAL OBISPO

: JOANE, LES FRANGINES, TIBZ, PASCAL OBISPO Le 20/12 : BEN DO, OCEANA, PIERRE LIZEE, MOSIMANN, GRAND CORPS MALADE

BEN DO, OCEANA, PIERRE LIZEE, MOSIMANN, GRAND CORPS MALADE Le 21/12: BESAC ARTHUR, GAUTIER CAPUCON, OH MON DIEU, JULIEN DORE

BESAC ARTHUR, GAUTIER CAPUCON, OH MON DIEU, JULIEN DORE Le 22/12: LEO FIFTY FIVE, LUBIANA, HOSHI, MR COVER

LEO FIFTY FIVE, LUBIANA, HOSHI, MR COVER Le 23/12: MAEVA, DELTA, ADAMO

Le public ne sera pas autorisé sur le site mais pourra profiter de l’événement en direct sur VivaCité, sur Auvio et sur les réseaux sociaux de Viva for Life. Les meilleurs moments de ces prestations seront aussi à découvrir dans le résumé quotidien de La Une à 18h30. Important ! Les prestations des artistes se dérouleront sans public en raison des mesures sanitaires. Les spectateurs ne seront pas autorisés sur le site.

"Le Grand Show des Associés" : le mardi 15 décembre à 20h35 sur La Une

Viva For Life en direct dès le 17 décembre durant 6 jours et 6 nuits sur Vivacité et en quotidienne TV tous les jours à 18h30 sur La Une