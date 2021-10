The Voice Belgique : réservez vos places pour assister aux Blind Auditions de la saison 10 !

Envie d’assister aux Blinds de la dixième saison de The Voice Belgique ? Voici comment obtenir votre précieux sésame pour découvrir les premiers candidats de cette saison exceptionnelle.

Après une saison 9 réalisée en huis clos, The Voice Belgique est heureux de retrouver son public. Pour cette édition anniversaire, Typh Barrow et BJ Scott s’entourent de deux nouveaux coachs : Black M et Christophe Willem. Les quatre artistes prendront place dans leurs célèbres fauteuils rouges afin de dénicher une équipe de talents de haut vol.

Les 1er, 2, 3, 5 et 6 novembre prochain, le studio 40 de Média Rives accueillera, à nouveau, les quatre coachs, une nouvelle animatrice qui remplacera temporairement Maureen Louys,mais surtout de nouveaux Talents, qui tenteront de faire partie de la team Black M, Christophe Willem, BJ Scott ou Typh Barrow. Lequel d’entre eux succédera à Jérémie Makiese ? Vous aurez certainement la chance de découvrir le prochain(e) gagnant(e) lors des Blind Auditions.

Envie de vivre l’expérience des Blind Auditions ? Rendez-vous sans plus tarder sur rtbf.be/ticket et réservez vos places pour faire partie du public lors de l’enregistrement de votre choix. Attention : un "Covid Safe Ticket" et une pièce d’identité seront obligatoires pour accéder au studio.