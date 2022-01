The Voice Belgique : Raphaël, le "buzz de cœur" officiel de BJ Scott dans cette saison 10

Raphaël chante "Le Tunnel d'Or" de AaRON - The Voice Belgique - Saison 10 - Les Blind Auditions -... Pour tenter de séduire les quatre artistes, Raphaël interprète "Le tunnel d'or" du groupe français AaRON. A la dernière seconde de son audition, BJ Scott se retourne en s'exclamant : "Je me suis bagarrée avec moi-même mais no way". Etant la seule coach à s'être retournée, le jeune candidat intègre directement son équipe. "J'ai entendu plein de possibilités" ajoute la nouvelle coach du candidat qui a trouvé son "buzz de cœur" de cette saison 10 ! Avec l'humour qu'on lui connait, BJ Scott promet au candidat de lui cuisiner de bon petits plats ! Bienvenue dans The Voice Belgique, Raphaël !