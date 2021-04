The Voice Belgique : qui sont les finalistes de cette neuvième saison ?

The Voice Belgique : Orlane, Jeremie, Sonita et Alice sont les finalistes de la saison 9 © Ingrid Otto

Ce mardi 6 avril sur La Une se déroulait la demi-finale de The Voice Belgique. Les quatre finalistes de BJ Scott, Typh Barrow, Loïc Nottet, et Henri PFR sont connus ! Découvrez qui sont les quatre derniers candidats de The Voice 2021.

Sonita, finaliste d’Henri PFR

5 images Sonita © Ingrid Otto

Sonita a 28 ans et vit en Flandre-Occidentale. Originaire du Cameroun, elle vit en Belgique depuis quelques années seulement. Elle a commencé à chanter très jeune et est habituée de la scène. Dès les Blind Auditions, elle a fait sensation grâce à sa puissance vocale. Henri PFR avait alors qualifié son audition de "prestation de finale". Le producteur est devenu son coach et a réussi à emmener Sonita en finale avec lui. Mardi dernier, elle a su convaincre le public grâce à une reprise de Jennifer Hudson et a remporté son ticket pour la finale.

Orlane, finaliste de Loïc Nottet

5 images Orlane © Ingrid Otto

Orlane a 22 ans et est originaire de Namur. Etudiant en médecine à Bruxelles, elle partage son temps libre entre le sport et la musique. Elle s’était inscrite aux Blind Auditions dans l’espoir de pouvoir vivre un jour de sa passion. Orlane a pu prouver qu’elle en était capable durant son aventure. Sauvée plusieurs fois par son coach Loïc Nottet, la jeune candidate a pu éblouir le public avec des reprises des monuments de la chanson française de Dalida et Barbara ou des reprises plus rap comme Lomepal et Lil Nas X. La diversité de son registre et de son interprétation a réussi à convaincre le public de voter pour elle lors de la demi-finale. Orlane fait donc partie du quatuor final !

Alice, finaliste de Typh Barrow

5 images Alice © Ingrid Otto

Alice a 25 ans et vient de Perwez. Amoureuse des lettres et de la langue française, elle écrit beaucoup de textes et de poésie. Aux Blinds, la candidate avait subjugué les quatre coachs grâce à une interprétation époustouflante. Elle avait choisi d’intégrer l’équipe de Typh Barrow dans l’espoir de lui voler une paire de chaussures ! Choisie par sa coach aux duels, elle a continué d’époustoufler le public avec des grandes reprises et s’est imposée comme la show girl de cette saison. Jessie J, Annie Lennox ou même Calogero, aucune reprise ne lui fait peur. Lors de la demi-finale, Alice a réussi à toucher le public avec une chanson d’Aznavour qui lui tenait à cœur. Ce mardi 13 avril, nous retrouverons Alice parmi les quatre finalistes de The Voice Belgique saison 9 !

Jeremie, finaliste de BJ Scott

5 images Jérémie © Ingrid Otto

Jérémie a 20 ans et est un des premiers candidats à avoir fait le buzz lors de cette neuvième saison. Aux Blind Auditions, la prestation du candidat avait ému les coachs et avait connu un grand retentissement sur les réseaux sociaux. Au fil des semaines, le Talent de l’équipe de BJ Scott s’est imposé en maître de l’émotion. Après avoir repris des chansons touchantes de Christophe Maé ou Christina Aguilera, Jérémie s’était retrouvé aux portes de la finale et avait décidé de nous plonger dans les années 70. Plébiscité par le public, le candidat fait désormais partie des quatre candidats qui concourront pour remporter le titre de "The Voice Belgique 2021".

Découvrez qui sera sacré "The Voice Belgique 2021" lors de la grande finale ce mardi 13 avril dès 20h30 en direct sur La Une et Auvio.