The Voice Belgique : quels sont les talents sélectionnés pour le troisième Live ?

Ce mardi 23 mars dès 20h30 se déroulera le troisième live de la neuvième saison de The Voice Belgique sur La Une et Auvio. Qui sont les seize talents qui se produiront sur scène ? Nous vous proposons un petit récap !

Lors des deux premiers Lives de la saison 9 de The Voice Belgique, les coachs ont dû sauver deux de leurs talents après que deux autres ont été sauvés par le public. Cette semaine, il ne reste plus que seize talents dans la compétition dont quatre par équipe. Parmi ces quatre talents, deux d’entre eux seront sauvés par le public et un seul sera sauvé par son coach. A l’issue de ce live, il ne restera plus que douze candidats.

Team Loïc Nottet

17 images Thomas Lieben © Ingrid Otto Orlane Willems © Ingrid Otto Joséphine © Ingrid Otto Mathias © Ingrid Otto

Lors du premier live, Orlane et Thomas étaient les talents sauvés dans l’équipe de Loïc Nottet. C’est au deuxième live que Mathias a été choisi par le public et Joséphine par le coach.

Team Typh Barrow

17 images Alice © Ingrid Otto Jonas Gomes © Ingrid Otto Edith © Ingrid Otto Jérémy Delaunoy © Ingrid Otto

Durant les deux premiers grands shows en direct, Typh Barrow a décidé de sauver Jonas et Edith. Ce sont Alice et Jérémy qui ont reçu les plus de votes de la part du public de The Voice Belgique.

Team Henri PFR

17 images Sonita © Ingrid Otto Lou B. © Ingrid Otto Hasmik © Ingrid Otto TK Russel © Ingrid Otto

Parmi l’équipe d’Henri PFR, le public a décidé de sauver Lou et TK Russel. Le coach lui, a décidé de poursuivre l’aventure avec Sonita et Hasmik.

Team BJ Scott

17 images Sevan © Ingrid Otto Elsa Puls © Ingrid Otto Jérémie Makiese © Ingrid Otto Mateo © Ingrid Otto

Au premier live de The Voice Belgique, Elsa Puls était le talent sauvé dans l’équipe de BJ Scott. La coach n’a pas pu se séparer de Sevan et a décidé de la conserver pour la suite du concours. Tandis qu’au deuxième live, c’est Matéo qui a été le plus plébiscité par le public et Jérémie Makiese qui a été sauvé par sa coach.

Qui seront les 12 talents sélectionnés pour le live 4 de The Voice Belgique ? Rendez-vous ce mardi 23 mars dès 20h30 sur La Une et Auvio !