The Voice Belgique : quels sont les meilleurs souvenirs de BJ Scott ?

BJ Scott, La coach emblématique, reprendra bientôt place dans son célèbre fauteuil rouge à l’occasion de la dixième saison de The Voice Belgique. En attendant, celle qui sera aux côtés de Typh Barrow, Black M et Christophe Willem, fait le point sur les neuf dernières saisons du plus grand concours de chant de Belgique. Quels sont ses meilleurs souvenirs ? BJ se confie.

Tu es la recordwoman des coachs en termes de longévité. The Voice Belgique en est à sa 10e saison et tu as été coach durant 9 saisons. Qu’est-ce qui te pousse à accepter ce rôle de coach au fil des ans ? Je crois que ce qui me pousse à accepter, c’est qu’il n’y a pas une seule saison de The Voice qui ne m’a pas apporté quelque chose d’extrêmement précieux. Et ça, c’est toujours la rencontre avec des Talents hors normes, une possibilité de vivre ma passion...Et vivre de ma passion. Je vais être honnête. J’adore aider les gens, trouver les clés pour ouvrir les portes sur leurs possibilités qu’ils peuvent avoir. The Voice c’est quelque chose de très sérieux pour moi et en même temps, je m’amuse comme une baleine (rires) !

Je l’ai fait pour ma fille et pour Michel. Je leur ai fait confiance et ils avaient raison !

Tu te souviens de la première fois que tu as accepté d’être coach de The Voice Belgique ? C’était très drôle. A la base, je disais "Non, ce n’est pas pour moi". Et puis, mon manager, Michel Gudanski, m’a dit : "Attends, ce n’est pas comme la Star Ac', ce n’est pas une téléréalité où on voit les gens derrière les buissons". Je n’en avais rien à faire de ça ! Il m’a dit d’y réfléchir et de prendre le temps de comprendre le concept de The Voice. Et puis, peu de temps après qu’on me l’a proposé je suis allé voir ma fille aux Etats-Unis. J’ai commencé à lui parler de ça pendant qu’on marchait dans la rue. Elle s’est arrêtée, m’a pris par les épaules et m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit "Mama ? Don’t fuck this up !". Elle connaissait l’émission car la version américaine avait déjà commencé et elle rencontrait un succès énorme ! Du coup, je l’ai fait pour ma fille, pour Michel. Je leur ai fait confiance et ils avaient raison !

5 images BJ Scott et Jérémie Makiese, le gagnant de la saison 9 de The Voice Belgique © Ingrid Otto

Quel Blind t’a le plus marqué ? Il y en a trois qui m’ont marqué. Je ne pourrais pas les départager… Bien évidemment, il y a le Blind de Loïc Nottet lors de la saison 3. Il est dans le palmarès de tout le monde ! C’était extraordinaire ! Et puis, celui d’Angie Sciacquia dans la deuxième saison. Natasha St Pier s’est même roulée par terre pour essayer de l’avoir dans son équipe. Et puis, il y a aussi Jérémie Makiese. Son blind a été vu par des millions de gens. C’est la vidéo de The Voice Belgique qui a le plus cartonné sur les réseaux sociaux. Ces trois prestations laissent des marques.

5 images BJ Scott et son finaliste Loïc Nottet lors de la finale de la saison 3 © Stéphane Laruelle

Quel moment t’a le plus ému dans The Voice Belgique ? C’était un moment où j’ai merdé… J’ai merdé à cause de la fatigue. J’étais en train de travailler avec Loïc Nottet pour sa participation à l’Eurovision et il y avait les lives de la saison 4 en même temps. Je travaillais la journée pour The Voice et je travaillais la nuit avec Loïc. Je devais chanter "Quand on a que l’amour" de Jacques Brel avec Carmen, ma finaliste, et j’ai oublié les paroles ! J’ai un gros trou de mémoire, en plein live ! Elle m’a tout de suite regardé avec un regard tellement tendre et m’a soutenu jusqu’à la fin de la chanson. C’est le moment où j’ai eu le plus d’émotions car j’ai compris que j’avais fait un bon choix avec elle. J’étais fière de ma finaliste. J’ai compris qu’elle faisait partie des artistes qui sont non seulement l’a pour eux, mais ils sont aussi là pour toi.

Depuis 2011, tu as vu défiler de nombreux talents, mais aussi de nombreux coachs… Quel coach t’a le plus marqué ? Ah oui, j’en ai vu des coachs à côté de moi ! Il n’y a aucun doute que celui avec qui je m’entendais le mieux et avec qui j’ai fait les 400 coups c’est Quentin Mosimann. On formait un binôme lui et moi ! J’étais aussi très proche de Bastian Baker. Stanislas est aussi rentré dans mes petites délires. Cela va de soi que j’étais ravie d’avoir Loïc Nottet à mes côtés la saison dernière. C’était excellent !

5 images BJ Scott en compagnie de Maureen Louys, le duo Joshua, Lio et Mosimann lors de la saison 1 de The Voice Belgique. © Stéphane Laruelle

Cette saison sera spéciale. Qu’attends-tu de cette saison 10 de The Voice ? J’attends que le public puisse revenir dans le studio avec nous. Mais pas de manière virtuelle, évidemment. J’espère aussi qu’il y aura une entente parfaite sur le banc des coachs, comme l’année dernière ! C’était très fun ! J’espère aussi gagner deux fois de suite ! Qui sait ? Je pense que la bataille va être féroce pour remporter cette saison anniversaire !

5 images Christophe Willem, BJ Scott, Black M et Typh Barrow, les coachs de la saison 10 © Tous droits réservés

Alors cette saison 10, tu accueilles deux nouveaux coachs à tes côtés. Que penses-tu de Black M et de Christophe Willem ? Christophe Willem a déjà été invité sur le plateau à trois reprises. C’est un excellent guest ! Il était très gentil avec les talents qui chantaient avec lui. Je garde un très bon souvenir de cet artiste. Il doit être un excellent coach aussi ! Ça va être terrible ! Black M, c’est quelqu’un que j’apprends à connaître. Je me suis renseigné sur lui avant de le rencontrer et son parcours m’a incroyablement impressionné ! Il a des disques de diamant en France et des disques de platine en Belgique donc je crois qu’il y a une sacrée quantité de téléspectateurs et de talents qui vont l’adorer ! Avec Typh, et ces deux nouveaux coachs, on forme un jury très diversifié qui est extrêmement représentatif de tous les styles de musique et de toutes les communautés.

Retrouvez la saison 10 de The Voice Belgique très bientôt sur La Une et Auvio !