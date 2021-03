The Voice Belgique : quand de célèbres artistes valident les prestations des candidats !

La prestation de la candidate a été énormément partagée sur les réseaux sociaux à tel point que celle qui a écrit la version chantée dans The Voice Belgique en a été prévenue par un ami. La chanteuse qui représentera la France au Concours Eurovision de la Chanson cette année a partagé une conversation Whatsapp dans sa story Instagram. Dans cette conversation, nous pouvons voir que Barbara Pravi reçoit une vidéo de la prestation de Joséphine et qu’elle est séduite !

Sonita (Team Henri PFR) s’était lancé le défi de chanter une chanson en français, qui n’est pas sa langue maternelle, durant le troisième live . La candidate avait choisi "Avant toi" de Vitaa et Slimane , les anciens coachs de The Voice Belgique . Après une prestation remarquée, Slimane lui avait fait la surprise de la féliciter en duplex ! L’ex-coach a également partagé la reprise de Sonita dans sa story Instagram en ajoutant en commentaire "Magnifique".

Michel Polnareff - 'Lettre à France ● Thomas Lieben | Lives | The Voice ... https://t.co/iPXTUmof0n via @YouTube

Lors du premier live de The Voice Belgique , Thomas (Team Loïc Nottet) avait osé r eprendre le célèbre titre "Lettre à France" de Michel Polnareff . Quelques jours plus tard, celui qu’on surnomme "L’amiral" a partagé la prestation du candidat sur Twitter. Une manière d’approuver la reprise de Thomas dans laquelle l’auteur exprimait sa nostalgie pour son pays natal lors de son exil aux Etats-Unis.

La saison 9 de The Voice Belgique regorge de talents… et ce n’est pas les interprètes originaux des titres qui diront le contraire ! Cette année, nombreux sont les artistes qui félicitent les Talents de The Voice Belgique d’avoir repris leurs titres.

