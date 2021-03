The Voice Belgique : Ola (saison 8) dévoile son premier single "Long Night"

A seulement 21 ans, il dévoile aujourd’hui son premier single intitulé " Long Night ". Après avoir signé chez Warner , il sort aujourd’hui un titre qu’il a écrit et composé seul avant de le finaliser avec Nina Sampermans (Hooverphonic, Ibe, Tessa Dixson) et Wouter Hardy (Duncan Laurence, Charles). Cette chanson qui deviendra sûrement la bande-son parfaite de nos longues soirées d’été. Dans cette musique autobiographique au refrain dansant et aux chœurs catchy, Ola offre un instantané de la vie nocturne mouvementée de sa génération.

On se souvient tous d’ Ola Polet lors de la dernière saison de The Voice Belgique . Lors de la saison 8, Ola avait intégré l’équipe du coach Matthew Irons . Rapidement devenu un des outsiders de la compétition, le candidat avait brillé jusqu’à la demi-finale grâce à des reprises des Beatles, d’Ed Sheeran ou Yves Montand. En très peu de temps, le jeune homme timide s’est transformé en l’artiste qu’il est désormais : un auteur-compositeur-interprète avec une source intarissable de créativité.

