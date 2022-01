The Voice Belgique : Nicolas, buzzé à la dernière seconde, intègre l'équipe de Christophe Willem

Nicolas a 19 ans et vit à Braine l’Alleud. Etudiant à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, ce candidat dessine depuis tout petit et ne se voit pas évoluer dans un autre domaine que celui l’art. En dehors des cours, Nicolas chante partout où il passe : dans sa douche, dans ses toilettes, dans son parking… Ses goûts pour la musique son assez éclectiques, il peut écouter du métal, de la pop alternative, et même de l’Hardcore ! Par contre, il tient à préciser : ce qu’il chante n’a aucun lien avec ce qu’il écoute !

Ce jeune artiste au look très travaillé souhaite participer à The Voice Belgique dans le but de rencontrer des professionnels de la musique et d’apprendre des choses. Sera-t-il buzzé par les coachs lors des Blind Auditions ?