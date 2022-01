The Voice Belgique : Maysha, choriste de Black M, le surprend lors des Blind Auditions !

Lors des Blind Auditions , Maysha interprète "Tu m'oublieras" de Larusso . Rapidement, les quatre coachs se retournent sur sa voix. Black M semble l'avoir reconnue dès le début de sa prestation, mais malheureusement pour lui, Christophe l'a bloqué ! Standing ovation pour Maysha et Black M explique la situation à ses collègues. "J'ai vu l'émotion, tu es une grande professionnelle" déclare BJ Scott, qui admet avoir été émue par la prestation. Typh Barrow se sent "privilégiée" d'avoir assisté à cette audition. Cependant, Maysha décide de continuer l'aventure en intégrant l'équipe de Christophe Willem . Nous retrouverons Maysha lors de la prochaine épreuve : les K.O !

Maysha a 27 ans et vit entre Paris et Bruxelles. Chanteuse professionnelle, elle connaît déjà bien un des coachs de The Voice Belgique . En effet, Maysha est la choriste de Black M depuis plusieurs années. Cette candidate l’accompagne lors de tous ses concerts et de ses tournées. Après avoir longtemps fait partie d’un groupe de gospel, Maysha a commencé sa carrière en réalisant la première partie du groupe de rap Psy4 de la rime , dont le leadeur n’est autre que le rappeur Soprano . Aujourd’hui, elle a décidé de se lancer un nouveau défi en participant à The Voice Belgique .

