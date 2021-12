The Voice Belgique : Marvin et Adrien, les amis inséparables, auditionnent chacun en solo

Adrien chante "Break my heart again" de FINNEAS - The Voice Belgique - Saison 10 - Les Blind... Accompagné de son piano, Adrien entame "Break My heart Again" de FINNEAS. Fils de l'ancien pianiste de Frederic François, cet ancien champion de judo compte impressionner les coachs grâce à sa performance vocale. Typh Barrow se retourne et remercie ses collègues qui ne se sont pas retournés. "Est-ce que le type avant moi a été buzzé ?" demande Adrien, ne sachant pas encore que son meilleur ami a été sélectionné pour la suite de l'aventure. Après lui avoir confirmé, les coachs invite les deux amis à prester ensemble sur scène autour du piano ! Nous retrouverons donc Adrien et Marvin lors de la prochaine épreuve : les K.O !