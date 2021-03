The Voice Belgique : les nouveautés des lives de cette saison 9 !

Ce mardi 9 mars marque le coup d’envoi des lives de la neuvième saison de The Voice Belgique. Les Talents de BJ Scott, Typh Barrow, Loïc Nottet et Henri PFR se produiront en direct sur La Une et le public pourra voter pour ses talents préférés. Que nous réservent ces émissions en direct ?

Le premier live de The Voice Belgique - Saison 9 sera diffusé ce mardi 9 mars en direct sur La Une et Auvio. Les 32 talents sélectionnés lors de l’épreuve des duels seront amenés à chanter en direct accompagnés de danseurs et d’un band devant les quatre coachs et le public virtuel de The Voice. Lors de cette neuvième saison, six émissions seront à nouveau consacrées aux directs. Les Talents de chaque coach seront amenés à prester en solo, en duo ou en groupe avec leur coach, avec un ou plusieurs autre(s) Talent(s) ou encore avec un des artistes invités. Durant ces émissions ce sera aux coachs mais aussi au public de choisir les talents qui poursuivront l’aventure. Cette année encore, les quatre équipes seront toujours représentées lors de chaque Live. En effet, lors de cette étape, plusieurs Talents de chaque équipe chanteront sur scène. Les quatre coachs seront donc actifs pendant tous les Lives. C’est après la 5e émission que seul le meilleur de chacune des 4 équipes participera à la grande finale pour remporter l’ultime challenge : devenir "The Voice". Qui succédera à Charlotte Forêt ?

Un nouveau décor pour les lives de cette 9e saison !

Pour ces six semaines de lives, The Voice Belgique se dote d’un nouveau plateau. En effet, les talents presteront sur une scène moderne, toujours plus grande, à la pointe de la technologie pour offrir des tableaux époustouflants aux téléspectateurs et au public virtuel de The Voice.

Des sessions live sur les réseaux sociaux

Durant chaque live, les téléspectateurs pourront voter durant l’émission pour le talent qu’ils souhaitent voir en session live sur les réseaux sociaux de The Voice Belgique. Celui qui remportera le plus de voix réinterprétera la chanson de son live le mercredi en session live sur les réseaux sociaux. Restez connectés !

Des artistes de prestige chanteront avec les Talents

Comme chaque saison, les lives accueillent également des artistes invités. Parmi eux : des artistes belges, français mais aussi internationaux chanteront en compagnie des candidats de cette neuvième saison. Qui seront ces artistes ? Réponse dans les prochaines semaines !

Rendez-vous dès ce mardi 9 mars à 20h20 sur La Une et Auvio pour assister au premier live de The Voice Belgique.