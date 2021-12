The Voice Belgique : le premier blind de la saison 10 est déjà disponible sur Auvio !

Découvrez les Blind Auditions de la saison 10 de The Voice Belgique dès ce mardi 28 décembre à 20h15 sur La Une et Auvio

C’est une première mondiale : The Voice Belgique sera désormais présente sur la plateforme Twitch . Un live Twitch n’étant pas possible sans "animateur", The Voice a fait appel à Nensha , une jeune streameuse qui a un lien très particulier avec le célèbre concours de chan t… Chaque mardi soir, durant la diffusion des Blind Auditions, elle fera sa "réact" en live sur le compte RTBF iXpé sur Twitch .

Si vous souhaitez conserver la surprise, rendez-vous ce mardi 28 décembre dès 20h15 sur La Une et Auvio pour découvrir les premiers grands moments de la saison de The Voice Belgique !

The Voice Belgique a aussi un cadeau de Noël pour les téléspectateurs : la première émission de la saison est déjà disponible intégralement sur Auvio. Vous pouvez découvrir, en avant-première, les premiers pas de Black M et Christophe Willem en tant que coachs, mais aussi les premiers talents de cette saison exceptionnelle ! Vous souhaitez visionner les premières Blind Auditions avant tout le monde ? Rendez-vous sur Auvio en cliquant ici !

The Voice Belgique saison 10 démarre ce mardi 28 novembre à 20h15 sur la Une et Auvio . Dès ce premier Blind, les coachs, aux caractères bien trempés, n’auront qu’une seule envie : être choisis par les plus belles voix ! Entre les punchlines de BJ Scott , les arguments étayés de Typh Barrow , la 'buzzite aiguë' de Christophe Willem et le charisme de Black M , ces Blind Auditions risquent d’être féroces pour ces quatre coachs de renom ! Les premières batailles et les premières grandes voix de cette dixième saison seront au rendez-vous.

