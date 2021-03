The Voice Belgique : le coach Henri PFR reçoit un disque d’or !

Henri PFR fait partie du jury de The Voice Belgique depuis cette neuvième saison. Il a rapidement eu une réputation de coach redoutable en réussissant à être choisi par des talents très disputés lors des Blind Auditions. Au fil des semaines, il ne cesse de proposer des prestations de très haut niveau à travers les candidats de son équipe. En dehors de The Voice, le producteur et DJ à la personnalité charismatique réalise aussi des exploits ! Dans une publication sur Instagram, Henri a annoncé qu’il venait de recevoir un disque d’or pour son single " Flames ". Posant avec son trophée, le coach a commenté sa publication : "Je suis trop content ! "Flames" est officiellement disque d’or. Merci énormément pour ce soutien sans faille".

