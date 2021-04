The Voice Belgique : le bêtisier de la saison 9 !

Le bêtisier de la saison 9 - The Voice Belgique (16/16) - 16/04/2021 Chaque saison de The Voice Belgique possède son lot de bêtisiers. Cette neuvième saison ne déroge pas à la règle. Les gaffes des Talents, ainsi que celles de Maureen et des coachs n’ont pas échappé aux caméras. The Voice Belgique c’est seize semaines d’auditions, de répétitions, d'interviews et de tournages à l’extérieur. Entre fou-rires, lapsus et blagues, découvrez ce super bêtisier de The Voice Belgique où personne n’est épargné !