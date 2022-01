The Voice Belgique : la timide Héloïse envoûte les coachs sur "The Power of Love"

Héloïse chante "The Power of Love" de Frankies Goes To Hollywood - The Voice Belgique - Saison 10... Pour tenter de convaincre les quatre coachs, Héloïse interprète "The Power of Love" de Frankie Goes To Hollywood. Rapidement, Christophe Willem se retourne. Typh Barrow le suit de près. "Tu as un timbre de voix très identifiable" déclare le chanteur de "Double je" qui avoue avoir été capté par Héloïse. Typh, quant à elle, sort des arguments percutants : "Tu représentes tout le pouvoir de la fraîcheur et de la jeunesse". La coach révèle également avoir été séduite par les décrochés dans la voix de la candidate. C’est finalement Typh Barrow qu’Héloïse choisi en tant que coach. Direction les K.O !