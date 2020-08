The Voice Belgique : la RTBF frappe fort et dévoile son banc de coachs inédit et 100 % belge ! - © Tous droits réservés

L’émission de divertissement phare de La Une, animée par la toujours pétillante Maureen Louys, est de retour pour une 9e saison ! C’est un casting de coachs de haut vol que The Voice Belgique a réuni, un quatuor totalement inédit et 100% BELGE. Un banc réussissant l’équilibre parfait entre l’expérience de notre coach valeur sûre, de retour pour une nouvelle saison, BJ Scott, le charisme d’une des plus belles voix soul du royaume, Typh Barrow, un des artistes les plus éblouissants de sa génération l’incroyable Loic Nottet et enfin la puissante énergie du DJ, auteur-compositeur, musicien que le monde nous envie, Henri PFR. Cette 9e saison de " The Voice Belgique " promet d’ores et déjà de grands moments de musique et d’émotion grâce à la réunion de ces fortes et belles personnalités ! Les castings sont encore ouverts jusqu’au 4 septembre. RDV sur www.rtbf.be/thevoice

Loic Nottet The Voice Belgique : la RTBF frappe fort et dévoile son banc de coachs inédit et 100 % belge ! - © Tous droits réservés Loic est de retour dans The Voice Belgique mais, cette fois-ci…pas du côté des talents ! Âgé de 23 ans, c’est depuis sa tendre enfance que Loic Nottet développe les talents qui font aujourd’hui sa renommée. La danse, d’abord, dont le virus le frappe à la vision du court-métrage Ghost, chef-d’œuvre signé Michael Jackson qui déterminera le style du jeune belge. Le chant ensuite, alors qu’une amie le défi de participer à l’édition belge de The Voice . Pari réussi : il décroche la deuxième place du programme et un ticket pour représenter son pays à l’Eurovision, avant de conquérir la France, qui le couronnera gagnant de Danse avec les Stars. Après cette victoire, il était temps de voler de ses propres ailes et d’exprimer sa vision à 360 degrés. Ce qu’il a accompli avec le premier album Selfocracy dans lequel il posait les bases d’un univers sombre et poétique, injecté de danse contemporaine. Un amour du concept poussé à l’extrême dont il refait aujourd’hui sa signature avec le deuxième album Sillygomania. Chanteur, compositeur, danseur, chorégraphe, styliste... Loïc Nottet a replongé dans ses amours et ses peurs pour livrer ce deuxième opus. Au fil de quatre personnages (le mélancolique, le séducteur, le clown, et l’enfant), le performer se dévoile autant qu’il fascine. Et exploite cette " sillogomanie " artistique, cette manie " so silly ", ce don de tout savoir faire, et ce poids de tout garder, qui rend parfois fou. L’Esthétique des films de Tim Burton y convoque la pop transgénique de Sia, quand Halloween ne s’invite pas carrément dans un court-métrage au nom faussement sucré : Candy . Le refus de grandir (On Fire ), le charme ravageur (Heartbreaker ) ou encore un plaidoyer aux étoiles, seul titre francophone de l’album (Monsieur, Madame): rien n’est dissimulé, tout est sublimé. Comme dans un conte dont il chérit la magie à double-sens et se retrouve tel qu’il est. Un phénomène.

B.J. Scott The Voice Belgique : la RTBF frappe fort et dévoile son banc de coachs inédit et 100 % belge ! - © Tous droits réservés Cette nouvelle saison, The Voice pourra à nouveau compter sur un de ses piliers, sa coach valeur sûre, notre BJ nationale ! Dès 2011, B. J. Scott intègre le jury de The Voice Belgique. Son accent country et ses phrases désormais cultes (Tu m'as scotché la gueule, Tu as deux sacrés melons dans le froc) l'ont hissée au rang de coach préférée de The Voice Belgique. Beverly Jo Scott c'est une voix exceptionnelle, un auteur compositeur de talent et une showwoman hors norme. Née en Alabama, le Sud profond des USA, bercée par les sonorités du blues, du gospel, de la country et du rock, B.J. décide très jeune de sillonner l’Amérique. Les chemins mouvementés de cette éternelle vagabonde la conduiront finalement à s’installer en Europe et en Belgique. Elle y joue tout d'abord dans la rue, dans les bars, puis dans les clubs et très vite, la sensibilité de son extraordinaire voix la font rapidement remarquer du public et des professionnels. Une carrière essentiellement sur scène Beverly Jo à tout de même produit 6 albums studio, 3 live et 2 DVD, tout en multipliant les collaborations avec de nombreux artistes tel que Maurane, Typh Barrow, Paul Personne, Bertignac, Cabrel, Souchon, Lavilliers, Axel Bauer, Higelin, Zap Mama, Adamo, Toots Tielmans, Elliot Murphy, Niagara, Eddy Mitchell, Deep Forest, Chamfort, Sam Moore, ARNO avec le tonitruant duo Jean Baltazaarrr , ainsi bien sur Loïc Nottet avec qui elle a co-écris son premier succès Rhythm Inside. Coach emblématique dans The Voice Belgique, elle anime également BJ's Sunday Brunch une émission carte blanche hebdomadaire sur Classic 21 et une séquence dans l’émission culturel Plan Cult. Après avoir fait un break dans l’émission pendant deux ans, elle revient plus en forme que jamais sur nos antennes pour notre plus grand plaisir et cette fois-ci aux côtés de son ancien talent… Loic Nottet!

Typh Barrow The Voice Belgique : la RTBF frappe fort et dévoile son banc de coachs inédit et 100 % belge ! - © Tous droits réservés Voix unique, regard incandescent, la pianiste-auteure-compositrice belge est de retour pour une nouvelle saison de The Voice Belgique ! Véritable sensation pop/soul de ces dernières années, Typh Barrow est loin d’être une débutante. Elle apprend le piano à cinq ans, écrit sa première chanson à douze, entre à la section jazz d Conservatoire de Bruxelles à 16 et écume les pianos-bars toute son adolescence. En 2012, son premier single Your Turn fait déjà carton plein sur les ondes mais c’est sans doute en 2015 avec sa reprise du titre des Blackstreet No Diggity que le grand public la découvre réellement. Aujourd’hui, Typh est comparée à Amy Winehouse pour sa voix grave et rauque ainsi qu’à Adèle pour sa puissance. Tout comme Raw en 2018 (dont est notamment extrait Taboo ), son second opus Aloha sorti en janvier dernier, regorge de tubes (Replace, Doesn’t Really Matter, le superbe duo avec Gulaan Aloha , ou encore le dernier en date, Colour …). Rentré directement n°1 des ventes et rapidement certifié Disque d’Or, il est en route pour devenir l’album belge le plus vendu de l’année 2020. Sa tournée, qui passe dans des salles aussi prestigieuses que le Cirque Royal ou le Forum de Liège, est déjà sold-out depuis longtemps. Le plébiscite est total. Un immense succès qu’elle s’est construit progressivement, en multipliant les concerts et en tissant un lien profond, durable et indéfectible avec un public fidèle qui ne cesse de s'élargir.

Henri PFR The Voice Belgique : la RTBF frappe fort et dévoile son banc de coachs inédit et 100 % belge ! - © THIERRY ROGE - BELGA Il est une des nouvelles sensations de cette 9ème édition de The Voice Belgique, DJ, musicien, auteur-compositeur et producteur, bienvenue à Henri PFR ! Henri PFR s’intéresse à la musique dès l'âge de 6 ans et s’inscrit à des cours de piano et de solfège. Vers 14 ans, il se fait contaminer par le virus de la musique électronique et poste sa première mixtape Summer Memories sur la chaîne YouTube La Belle Musique. Alors que la vidéo atteint 70 millions de vues, Henri PFR signe son premier single Tarida sur Armada Music, le prestigieux label d’Armin van Buuren. Henri PFR collabore ensuite avec le producteur allemand Robin Schulz pour qui il remixe le tube sugar et co-produit Wave Goodbye. Chez Sony Music, Henri enchaine les tubes. One People, Home et Until the End le placent en tête des charts pendant de nombreux mois et lui offrent son premier disque de platine. Ses singles Flames, In The Mood, en collaboration avec Romeo Blanco et Going On sont rapidement certifiés disque d’or et confirment la capacité d’Henri à rassembler, titre après titre, un public de plus en plus nombreux et fidèle. Après avoir rempli l’emblématique Ancienne Belgique en 2017, Henri PFR enchaîne les concerts aux quatre coins du monde sur les scènes des plus grands clubs et festivals tels que Tomorrowland, Ultra Music Festival, Lollapalooza, Pukkelpop ou Balaton Sound. Il fait en 2019 son entrée dans le Top 100 DJ Mag, club très fermé des 100 meilleurs DJs du monde. Artiste engagé au grand cœur, Henri PFR est nommé Ambassadeur d’UNICEF pour qui il part en mission humanitaire en Côte d’Ivoire. Bouleversé par les difficultés des écoliers ivoiriens liées au manque d’infrastructures adéquates, il fédère ses amis artistes autour de Music For Bricks, un événement caritatif au Palais 12 dont tous les bénéfices seront directement affectés à la construction de salles de classe en Côte d’Ivoire. Début 2020, Henri PFR devient l’artiste le plus titré de l’histoire des D6bels Music Awards avec 7 récompenses en 4 éditions. Confiné, Henri ne perd pas pour autant sa créativité. Il lance un appel sur les réseaux sociaux et reçoit plusieurs centaines de vidéos d’internautes qu’il rassemblera dans Lockdown Music, un titre collectif et confiné en collaboration avec le musicien belge R.O. et la chanteuse britannique Raphaella. Le 21 juillet, malgré l’absence de festival, Henri PFR fête la musique et la Belgique à sa façon en offrant un DJ set exclusif perché à 102 mètres du sol au sommet de la boule supérieure de l’Atomium à Bruxelles. Ce concert unique a nécessité un hélicoptère, 11 caméras, 2 drones, 6000 mètres de câbles et 250 kilos d’explosifs pour les effets pyrotechniques. L’ascension vertigineuse d'Henri témoigne de la qualité de ses morceaux, de sa générosité et de sa capacité à surprendre le public sur scène. Fort de ces années d’expérience sur scène et en studio à coacher les plus belles voix il est prêt à relever le challenge de cette 9eme saison de The Voice Belgique, trouver la plus belle voix du pays. " The Voice Belgique ", là où naissent les étoiles ! Une neuvième édition qui débutera fin décembre 2020.