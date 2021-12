The Voice Belgique : la date de diffusion de la saison 10 est dévoilée !

Il y a quelques mois, la RTBF annonçait l’identité des quatre artistes qui allaient prendre place dans les fauteuils des coachs de la saison 10 de The Voice Belgique. BJ Scott, Typh Barrow, Christophe Willem et Black M vont tenter de trouver la plus belle voix de notre pays dans une saison anniversaire remplie de surprises !

Chaque semaine après les blinds, les coachs verront leurs équipes réduites. Notamment lors de la nouvelle épreuve des K.O, qui remplace celle des duels. Puis lors des six grands lives, qui accueilleront d’incroyables performances en direct et qui, réservons de nombreuses surprises aux talents et aux téléspectateurs ! Qui succédera à Jérémie Makiese, grand gagnant de la saison 9 et représentant de la Belgique à l’Eurovision 2022 ?

Suite à l’arrivée de son premier enfant, Maureen Louys, l’animatrice emblématique de The Voice Belgique, confiera les rênes des Blind Auditions et des K.O à Fanny Jandrain. La pétillante animatrice, elle aussi experte en divertissement, s’occupera des talents lors des premières épreuves de cette saison anniversaire. Maureen sera de retour dès le début des Lives afin de sacrer le 10e gagnant de The Voice Belgique !