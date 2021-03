The Voice Belgique : Kendji interprète son dernier single "Evidemment" sur scène

Kendji chante "Evidemment" - The Voice Belgique - Saison 9 - Live 4 - 29/03/2021 Lors de son passage aux quarts de finale de The Voice Belgique, Kendji a interprété son nouveau single "Evidemment" après avoir chanté son tube "Tiago" en compagnie d’Orlane (Team Loïc Nottet) et Elsa Puls (Team BJ Scott). "Evidemment" est extrait de son dernier album "Mi vida" sorti en octobre dernier. Ce nouvel album comptabilise déjà trois tubes à son compteur dont "Habibi " écrit par Slimane, mais aussi "Dernier Métro "en duo avec Gims. Le quatrième album de l’artiste est déjà double disque de platine. Maureen Louys lui avait cependant réservé une surprise. Son disque d'or l'attendait en coulisses. Ce dernier récompense son album "Mi vida", et c'est une danseuse des 2MAD qui lui a apporté sur la scène de The Voice Belgique.