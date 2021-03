The Voice Belgique : Kendji et Julien Clerc sont les invités d’honneur du quatrième Live

Des artistes de prestiges sont invités lors de chaque saison de The Voice Belgique. Après Claudio Capéo qui est venu présenter son nouvel album lors du troisième live, c’est au tour de Kendji Girac et de Julien Clerc de venir se produire sur la scène du quatrième live. Les deux interprètes font déjà partie de la famille The Voice. En effet, Julien Clerc a été coach en 2019 dans la version française du programme et Kendji a remporté la troisième saison sur TF1 et est désormais coach de The Voice Kids. Chanteurs à succès, ils ont tous les deux marqué plusieurs générations avec des tubes comme "Ma préférence" pour l’un et "Les yeux de la mama" pour l’autre. Ces deux grands artistes chanteront en compagnie des talents de la saison 9 de The Voice Belgique et présenteront, tous les deux, un de leurs nouveaux titres ! Nous avons d’ores et déjà hâte de les voir sur la scène des lives !

Attention : exceptionnellement, le quatrième live se déroulera en direct ce LUNDI 28 mars.