The Voice Belgique : Julien Doré, Charles et Calogero sont les invités d’honneur de la grande finale !

La finale de la neuvième saison de The Voice Belgique se déroulera ce mardi 13 avril dès 20h20 en direct sur La Une et Auvio. Pour l’occasion, Julien Doré, Charles et Calogero viendront soutenir les finalistes sur scène.

Lors de la finale de la neuvième saison de The Voice Belgique qui se déroulera ce mardi 13 avril dès 20h20 sur La Une et Auvio, trois chanteurs d’exception seront conviés sur scène. Julien Doré, Calogero et Charles viendront interpréter leurs derniers singles sur scène et accompagneront également les finalistes sur scène. Julien Doré, gagnant emblématique de la Nouvelle Star en 2007 et qui enchaîne les succès depuis, nous fera l’honneur d’être présent lors de la grande finale de The Voice Belgique. Après des hits comme "Les limites", "Paris Seychelles" le chanteur français vient de remporter la Victoire de la création audiovisuelle de l’année pour le clip de "Nous" réalisé par le Belge Brice VDH. L’interprète vient de sortir un nouveau clip "Kiki" dans lequel Virginie Efira se met dans la peau de sa femme enceinte. Julien Doré présentera ce titre au public belge et en profitera pour interpréter un de ses tubes avec plusieurs finalistes.

Calogero, auteur-compositeur-interprète et faiseur de tubes, sera parmi les invités d’honneur de The Voice Belgique ! Celui qui jouit d’une jolie popularité depuis plus d’une vingtaine d’années continue de séduire le public. Sorti en décembre 2020 et entré rapidement à la première place des charts français, son nouvel album "Centre-ville" a déjà été certifié disque de platine. Le chanteur vient de dévoiler un nouvel extrait de son album coécrit par Benjamin Biolay et intitulé "Centre ville" également. Calogero chantera aussi en compagnie des finalistes de cette neuvième saison.

Charles, dernière gagnante à avoir remporté The Voice Belgique sera également de la partie. L’ancien Talent de l’équipe de Matthew Irons vient de dévoiler son premier EP "Falling While Rising". Après "Wasted Time" et "Far Gone", la jeune chanteuse vient de dévoiler quatre nouveaux titres. Elle en présentera un sur la scène de la finale. Deux ans après sa victoire, elle remettra le trophée à celui qui remportera "The Voice Belgique 2021".

Retrouvez Julien Doré, Charles et Calogero lors de la finale de The Voice Belgique ce mardi 13 avril dès 20h20 sur La Une et Auvio.